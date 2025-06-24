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11:33, 24 июня 2025Забота о себе

У супругов одновременно нашли рак после 21 года отношений

В США супруги Кевин и Венди Уилсонс разницей в неделю узнали, что больны раком
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: GoFundMe

В США супруги Кевин и Венди Уилсон, которые прожили вместе 21 год, узнали с разницей в неделю о том, что они заболели разными видами рака. Историю семьи опубликовало издание People.

У Венди впервые диагностировали рак в 2004 году — за эти годы у нее был рак яичников, шейки матки и груди. Недавно у нее нашли рецидив рака груди. При этом у ее мужа обнаружили онкологическое заболевание впервые. «Кевину сказали, что у него рак простаты четвертой стадии, а затем, через неделю, мне сообщили, что рак груди вернулся», — рассказала Венди.

Ее рак также находится на четвертой стадии и распространился на другие части тела. Сейчас семья намерена бороться за здоровье — у них четверо несовершеннолетних детей. «Я еще посмотрю, как они оканчивают школу и продолжают наше дело. В этом моя сила: показывать им, что, с чем бы вы ни столкнулись, вы должны встречать это лицом к лицу и делать все возможное, а если не получится — вы хотя бы сражались», — подчеркнула Венди.

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