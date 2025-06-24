Украина и страна НАТО договорились запустить совместное производство вооружения

Украина и Дания намерены запустить совместное производство вооружения

Украина и Дания намерены запустить совместное производство вооружения. Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров после встречи со своим европейским коллегой Троэльсом Лундом Поульсеном, передает военное ведомство в своем Telegram-канале.

Министры подписали совместный документ о начале работы над производством вооружения Украины на территории Дании. Сообщается, что Копенгаген уже выделил 500 миллионов крон (около 6 миллиардов рублей).

«Этот документ – первый шаг в реализации инициативы «Построй с Украиной», работу над которой мы начали во время предыдущей встречи в формате Рамштайн», — сообщает Умеров.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что НАТО делает ставку на продолжение военной помощи Киеву. «А то, что происходит сейчас в Стамбуле, — это несерьезно», — подытожил он.