Украина за четыре часа выпустила по России более тридцати беспилотников

МО России: Система ПВО за четыре часа сбила 34 украинских беспилотника

Украина за четыре часа выпустила по России более тридцати беспилотников. Об этом сообщило журналистам Министерство обороны России.

По информации оборонного ведомства, всего в период с 08:05 до 12:50 по московскому времени система противовоздушной обороны (ПВО) сбила 34 дрона.

Под удар попали Белгородская, Саратовская и Пензенская области. Больше всего дронов — 22 единицы — было сбито над Воронежской областью.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины выпустили по России ракету «Нептун». Ракета также была сбита системой ПВО.