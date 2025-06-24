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13:39, 24 июня 2025Россия

Украина за четыре часа выпустила по России более тридцати беспилотников

МО России: Система ПВО за четыре часа сбила 34 украинских беспилотника
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Украина за четыре часа выпустила по России более тридцати беспилотников. Об этом сообщило журналистам Министерство обороны России.

По информации оборонного ведомства, всего в период с 08:05 до 12:50 по московскому времени система противовоздушной обороны (ПВО) сбила 34 дрона.

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Под удар попали Белгородская, Саратовская и Пензенская области. Больше всего дронов — 22 единицы — было сбито над Воронежской областью.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины выпустили по России ракету «Нептун». Ракета также была сбита системой ПВО.

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