Shot: Боец ВСУ потерял FPV-дрон при попытке атаковать белгородский поселок

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Mazefaka потерял FPV-дрон при попытке атаковать поселок Отрадное в Белгородской области. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По данным издания, несколько FPV-дронов были замечены в небе. Но российским военным удалось перехватить радиосигнал одного из камикадзе. Ударный дрон числился за оператором ВСУ. Второй дрон сбили в воздухе.

Перехваченный беспилотник ликвидировали в поле вдали от мирного населения. Как утверждает Shot, боевая часть дрона была оснащена польским снарядом.

До этого сообщалось, что украинские военные выпустили по России ракету «Нептун». В Минобороны не раскрыли, куда именно было направлено устройство.

Подчеркивалось, что ракету «Нептун» сбили дежурными средствами противовоздушной обороны. Кроме того, за минувшие сутки российскими войсками было перехвачено две управляемые авиабомбы JDAM американского производства и 168 беспилотников самолетного типа.