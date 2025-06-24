Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:39, 24 июня 2025Россия

Украинский боец потерял FPV-дрон при попытке атаковать поселок в России

Shot: Боец ВСУ потерял FPV-дрон при попытке атаковать белгородский поселок
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Mazefaka потерял FPV-дрон при попытке атаковать поселок Отрадное в Белгородской области. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По данным издания, несколько FPV-дронов были замечены в небе. Но российским военным удалось перехватить радиосигнал одного из камикадзе. Ударный дрон числился за оператором ВСУ. Второй дрон сбили в воздухе.

Перехваченный беспилотник ликвидировали в поле вдали от мирного населения. Как утверждает Shot, боевая часть дрона была оснащена польским снарядом.

До этого сообщалось, что украинские военные выпустили по России ракету «Нептун». В Минобороны не раскрыли, куда именно было направлено устройство.

Подчеркивалось, что ракету «Нептун» сбили дежурными средствами противовоздушной обороны. Кроме того, за минувшие сутки российскими войсками было перехвачено две управляемые авиабомбы JDAM американского производства и 168 беспилотников самолетного типа.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран заявил о победе над Израилем

    На Украине заявили об ударе по учебному центру ВСУ

    Трамп разочаровался в Израиле и Иране

    Землетрясение произошло в российском регионе

    Высокая радиация обнаружена у берегов Австралии

    Поставщик электроники для SJ-100 и МС-21 остановил работу из-за убытков

    В России ответили на слова Зеленского о сроке окончания своего президентства

    Алаудинов заявил о награжденном званием Герой Чечни украинце

    Предсказан размер ключевой ставки на конец 2025 года

    Одной стране предрекли исход миллионеров из-за решения по налогам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости