Украинские военные нанесли удар по энергоинфраструктуре Запорожской области

Балицкий: Запорожская область частично обесточена из-за удара ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по энергоинфраструктуре Запорожской области, повреждены несколько объектов. Об этом рассказал губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.

По его словам, в результате удара область оказалась частично обесточена. «Частичное отключение электроснабжения в Запорожской области. ВСУ вновь нанесли удар по энергетической инфраструктуре», — указал он.

Ранее в связи с обстрелами со стороны ВСУ было повреждено высоковольтное оборудование в северо-западной части Запорожской области.

