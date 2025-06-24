Уничтожение дрона ВСУ российским вертолетом показали глазами летчика

Ка-52 уничтожил дрон ВСУ, это показали на видео из кабины вертолета

Уничтожение дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) российским вертолетом показали глазами летчика. Ролик опубликовал Telegram-канал «Фронтовая птичка».

На кадрах из кабины боевой машины слышно работу пушки — штатного вооружения Ка-52. Речь идет об автоматической пушке 2А42, которую также устанавливают на некоторые образцы российской бронетехники.

После звуков выстрелов в небе перед вертолетом происходит взрыв — вероятно, сдетонировал установленный на беспилотнике заряд. После этого летчик заходит на вираж.

Ранее российский вертолет Ми-8 сбил украинский дрон в зоне проведения спецоперации. Это произошло на купянском направлении, где борт выполнял функцию боевой поддержки.