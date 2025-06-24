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11:46, 24 июня 2025Россия

Уничтожение дрона ВСУ российским вертолетом показали глазами летчика

Ка-52 уничтожил дрон ВСУ, это показали на видео из кабины вертолета
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Уничтожение дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) российским вертолетом показали глазами летчика. Ролик опубликовал Telegram-канал «Фронтовая птичка».

На кадрах из кабины боевой машины слышно работу пушки — штатного вооружения Ка-52. Речь идет об автоматической пушке 2А42, которую также устанавливают на некоторые образцы российской бронетехники.

После звуков выстрелов в небе перед вертолетом происходит взрыв — вероятно, сдетонировал установленный на беспилотнике заряд. После этого летчик заходит на вираж.

Ранее российский вертолет Ми-8 сбил украинский дрон в зоне проведения спецоперации. Это произошло на купянском направлении, где борт выполнял функцию боевой поддержки.

ЖЗЛ
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