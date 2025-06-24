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07:40, 24 июня 2025МирЭксклюзив

Назван вероятный сценарий конфликта Ирана и США

Политолог Андрей Евсеенко: Иран продолжит атаковать Израиль после ударов США
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)
СюжетПокушение на Дональда Трампа

Фото: Florion Goga / Reuters

После ударов США Иран может продолжить атаковать территорию Израиля. Об этом «Ленте.ру» рассказал кандидат политических наук, заместитель директора Института США и Канады РАН им. Г. А. Арбатова по научной работе Андрей Евсеенко.

«Скорее всего, мы увидим продолжение обмена ударами между Ираном и Израилем — до тех пор, пока у сторон сохраняются запасы ракет и возможностей ПВО», — указал он.

Вместе с тем, по мнению политолога, существует вероятность и прямых ответов Ирана на действия США. Среди них эксперт перечислил удар по американским базам на Ближнем Востоке, перекрытие Ормузского пролива или действия иранских ячеек на территории Соединенных Штатов. При этом нельзя исключать даже попыток организации покушения на президента США Дональда Трампа, считает эксперт.

Ранее политолог Юлия Богуславская назвала главное условие наземной операции США в Иране. По ее словам, Дональд Трамп может объявить о ее начале, если не сможет достичь цели нынешними средствами.

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