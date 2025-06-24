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10:11, 24 июня 2025Бывший СССР

В ДНР сообщили о переброске элитных подразделений ВСУ

Кимаковский: ВСУ перебросили элитные подразделения БПЛА к Константиновке в ДНР
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило элитные подразделения операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на рубеж от Димитрова (украинское название — Мирноград) до Константиновки. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«Противник понимает, что наши усилия сейчас будут сосредоточены на охвате Константиновки. И есть успехи группировки Юг и группировки Центр. В этой агломерации противник сосредотачивает большое количество лучших отрядов БПЛА, элиту», — рассказал он.

По словам советника главы региона, наибольшая концентрация элитных подразделений наблюдается западнее Дзержинска (украинское название — Торецк), в частности в Щербиновке и Петровке.

Ранее стало известно, что российские военные вошли в Серебрянку в ДНР. Отмечается, что командование ВСУ прилагает все усилия к тому, чтобы сдержать продвижение российских войск на этом участке.

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