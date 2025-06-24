Марочко: Российские войска вошли в Серебрянку в ДНР

Российские войска вошли в Серебрянку в Донецкой народной республике (ДНР) и выдавливают Вооруженные силы Украины (ВСУ) из села. Об этом сообщил военный аналитик Андрей Марочко, передает ТАСС.

Он добавил, что что командование ВСУ прилагают все усилия, чтобы сдержать продвижение российских войск в этом населенном пункте и «не считается с потерями». По его словам, армия России продолжает продвижение вглубь обороны ВСУ.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что российские военные ведут планомерное наступление на стыке границ ДНР и Запорожской области с Днепропетровской областью. Он добавил, что также есть продвижение российских войск в районе села Комар.

До этого украинский аналитический проект Deep State рассказал про продвижение российских сил на нескольких направлениях. В частности, ВС России продвинулись в районе Клещеевки, Дачного и Дзержинска (украинское название — Торецк) на константиновском направлении, а также возле Федоровки и Шевченко на западе ДНР в направлении Днепропетровской области.