Рогов сообщил о продвижении российских военных к границам ДНР

Рогов: Военные РФ наступают на стыке ДНР, Запорожья и Днепропетровской области

Российские военные ведут планомерное наступление на стыке границ ДНР и Запорожской области с Днепропетровской областью. Об этом сообщил в интервью РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Если говорить о запорожской линии фронта, то, слава Богу, есть подвижки. Есть подвижки прежде всего на так называемом перекрестке — это соприкосновение границ Донецкой Народной Республики, Запорожской и Днепропетровской областей», — уточнил он.

Рогов подчеркнул, что также есть продвижение российских войск в районе села Комар. Противника удалось выбить из населенного пункта Запорожье в ДНР.

В конце мая Владимир Рогов проинформировал, что российские бойцы окружили бойцов Вооруженных сил Украины в Донецкой Народной Республике у границ с Запорожской областью.

До этого стало известно о прорыве российских ВС под Волчанском в Харьковской области.