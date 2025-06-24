В ЕС заявили о тяжелой и дорогостоящей битве за оружие для Украины

WP: В ЕС заявили о тяжелой и дорогостоящей битве за оружие для Украины

Страны Европейского союза (ЕС) изучают альтернативные варианты закупки американского вооружения для Украины на случай, если администрация президента США Дональда Трампа не одобрит новые поставки Киеву. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на европейских чиновников.

Собеседники издания предупреждают, что предстоит «сложная и дорогостоящая борьба». Чиновники ожидают, что поставки оружия на Украину, одобренные при предыдущем президенте США Джо Байдене, прекратятся уже этим летом. Это увеличит нагрузку на европейских союзников, которым придется компенсировать дефицит вооружений у Киева, отмечает WP.

Как отметили собеседники издания, последние обещания военной поддержки, которые страны Европы дали Киеву, обеспечили украинской армии большее количество времени, а Киев начал производить больше собственного оснащения, в том числе артиллерию и беспилотники.

Тем не менее, чиновники стран НАТО считают, что прекращение военной помощи США ослабит возможности Украины добиться успехов на поле боя. Они не ожидают неминуемого провала фронта и полагают, что Украина сможет удерживаться еще около года, если ситуация останется стабильной.

Ранее сообщалось, что французский оператор Eutelsat ведет переговоры с Европейским союзом (ЕС) о финансировании поставок пользовательских комплектов связи для Украины и возможных запусков новых спутников. Отмечается, что проект может стать альтернативой американской системе связи Starlink в случае ее отключения.