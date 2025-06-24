В Германии заявили о неожиданном подарке Трампа России

Focus: Трамп ударами по Ирану делает подарок РФ и КНР, подрывая доверие к США

Президент США Дональд Трамп преподнес неожиданный подарок России и Китаю своими действиями в Иране. Ударами по ядерным объектам Исламской Республики Вашингтон подрывает легитимность созданного ими мирового порядка, что играет на руку РФ и КНР, заявил политолог Йозеф Брамль в интервью журналу Focus.

«Это подрывает доверие к Западу в глазах многих государств, особенно среди представителей Глобального Юга», — подчеркнул эксперт.

Подобная политика со стороны американской администрации является «подарком судьбы» для Москвы и Пекина, подчеркнул Брамль. «Они говорят: смотрите, Запад нарушает свои собственные правила, когда ему это кажется подходящим», — заключил он.