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05:09, 24 июня 2025Интернет и СМИ

В США заявили об уничтожении планов НАТО по Украине

WP: Удары США по Ирану отодвинули Украину на второй план на саммите НАТО
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Удары США по Ирану отодвинули Украину на второй план на саммите стран-членов Североатлантического альянса (НАТО), организованном европейскими политиками специально для американского лидера Дональда Трампа. Об этом заявило издание The Washington Post (WP).

«Некоторые европейские чиновники опасались, что Трамп может отменить встречу в зависимости от масштабов ответных ударов Ирана», — говорится в статье.

Отмечается, что европейские лидеры планируют кропотливо обсудить решение украинского конфликта, не упоминая фигуру Владимира Зеленского.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что поведение украинского лидера Владимира Зеленского в последнее время указывает на его страх потери интереса мирового сообщества к Киеву в свете обострения ситуации между Израилем и Ираном. Эксперт уточнил, что время Украины уходит все быстрее, и это чувствуют все.

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