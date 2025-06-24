Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:53, 24 июня 2025Интернет и СМИ

В Госдуме сделали заявление о WhatsApp

Депутат Боярский: Сомнения в безопасности WhatsApp возникли даже на его родине
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский прокомментировал новость о том, что сотрудникам Конгресса США запретили использовать американский мессенджер WhatsApp на рабочих устройствах. Заявление он сделал в своем Telegram-канале.

«Сомнения в безопасности сервиса WhatsApp возникли даже там, где его создали. Запрет (...) позволят с уверенностью утверждать, что конфиденциальность мессенджера под серьезным вопросом даже на родине», — отметил депутат, говоря о решении американских властей.

По словам Боярского, на основе этой информации можно заключить, что этот мессенджер также опасен и для других стран, включая Россию.

Ранее сообщалось, что сотрудникам Палаты представителей Конгресса США запретили пользоваться WhatsApp на рабочих мобильных устройствах и персональных компьютерах из-за риска утечки персональных данных. Конгрессменам рекомендовали использовать другие мессенджеры для связи.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они не знают, какого ***** они творят!» Трамп разочаровался в Израиле из-за нарушения перемирия. Чем это грозит Ближнему Востоку?

    Трамп назвал журналистов американских телеканалов мусором и бесхребетными неудачниками

    Дом в российском городе затопило после ливня и капремонта

    Назван продукт для снижения артериального давления

    Атаковавший российское село солдат ВСУ попал в плен и получил срок

    Медведь и медведица сбежали из вольера и съели недельный запас меда за час

    Зеленский провел первую встречу на саммите НАТО

    В драке за сердце россиянина новая возлюбленная победила бывшую и получила уголовное дело

    Россияне назвали главные проблемы экологии

    Звезда советского фильма «Цирк» умер в США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости