В Госдуме сделали заявление о WhatsApp

Депутат Боярский: Сомнения в безопасности WhatsApp возникли даже на его родине

Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский прокомментировал новость о том, что сотрудникам Конгресса США запретили использовать американский мессенджер WhatsApp на рабочих устройствах. Заявление он сделал в своем Telegram-канале.

«Сомнения в безопасности сервиса WhatsApp возникли даже там, где его создали. Запрет (...) позволят с уверенностью утверждать, что конфиденциальность мессенджера под серьезным вопросом даже на родине», — отметил депутат, говоря о решении американских властей.

По словам Боярского, на основе этой информации можно заключить, что этот мессенджер также опасен и для других стран, включая Россию.

Ранее сообщалось, что сотрудникам Палаты представителей Конгресса США запретили пользоваться WhatsApp на рабочих мобильных устройствах и персональных компьютерах из-за риска утечки персональных данных. Конгрессменам рекомендовали использовать другие мессенджеры для связи.