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23:37, 24 июня 2025Мир

В Израиле поддержали номинацию Трампа на Нобелевскую премию мира

Постпред Израиля при ООН Данон поддержал номинацию Трампа на Нобелевскую премию
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Постпред Израиля при ООН Дэнни Данон поддержал номинацию президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, пишет РИА Новости.

«Я думаю, что президент Трамп заслуживает Нобелевскую премию мира. Я думаю, мы должны поблагодарить его за лидерство, за смелое решение, которое он принял», — заявил он.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Трамп не получит Нобелевскую премию мира после ударов по ядерным объектам Ирана. Он подчеркнул, что Трамп пришел к власти в США как президент-миротворец, однако вскоре начал новую войну для своей страны. Таким образом Медведев прокомментировал удар США по ядерному объекту Ирана в Фордо и задался вопросом о последствиях атаки для Вашингтона. Он усомнился в положительном результате атаки для Белого дома и указал на ответные удары Тегерана по Израилю.

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