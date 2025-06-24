В Израиле поддержали номинацию Трампа на Нобелевскую премию мира

Постпред Израиля при ООН Данон поддержал номинацию Трампа на Нобелевскую премию

Постпред Израиля при ООН Дэнни Данон поддержал номинацию президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, пишет РИА Новости.

«Я думаю, что президент Трамп заслуживает Нобелевскую премию мира. Я думаю, мы должны поблагодарить его за лидерство, за смелое решение, которое он принял», — заявил он.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Трамп не получит Нобелевскую премию мира после ударов по ядерным объектам Ирана. Он подчеркнул, что Трамп пришел к власти в США как президент-миротворец, однако вскоре начал новую войну для своей страны. Таким образом Медведев прокомментировал удар США по ядерному объекту Ирана в Фордо и задался вопросом о последствиях атаки для Вашингтона. Он усомнился в положительном результате атаки для Белого дома и указал на ответные удары Тегерана по Израилю.