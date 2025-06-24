В Кремле анонсировали доклад Путину по теме украинского урегулирования

Песков анонсировал встречу Путина и Москальковой

Президент России Владимир Путин заслушает доклад по теме украинского урегулирования. Предстоящую встречу главы государства с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Очень важная работа курируется именно нашим омбудсменом по правам человека, поэтому есть, о чем поговорить», — обозначил Песков.

Как уточнил пресс-секретарь российского президента, в ежегодном докладе будет отражена информация о работе в рамках специальной военной операции (СВО) на Украине.

Во время предыдущей встречи с Путиным в 2024 году Москалькова, в частности, докладывала о том, что совместно с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом на взаимной основе посетила более 1,7 тысячи пленных.

Ранее Москалькова заявляла, что на Украине по-прежнему остаются 34 жителя Курской области. Раскрывая условия их содержания, омбудсмен обращалась к украинской стороне с требованием обеспечить россиян нормальным питанием, медикаментами и одеждой.

