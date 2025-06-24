Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:45, 24 июня 2025Россия

В Кремле анонсировали доклад Путину по теме украинского урегулирования

Песков анонсировал встречу Путина и Москальковой
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Президент России Владимир Путин заслушает доклад по теме украинского урегулирования. Предстоящую встречу главы государства с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Очень важная работа курируется именно нашим омбудсменом по правам человека, поэтому есть, о чем поговорить», — обозначил Песков.

Как уточнил пресс-секретарь российского президента, в ежегодном докладе будет отражена информация о работе в рамках специальной военной операции (СВО) на Украине.

Во время предыдущей встречи с Путиным в 2024 году Москалькова, в частности, докладывала о том, что совместно с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом на взаимной основе посетила более 1,7 тысячи пленных.

Ранее Москалькова заявляла, что на Украине по-прежнему остаются 34 жителя Курской области. Раскрывая условия их содержания, омбудсмен обращалась к украинской стороне с требованием обеспечить россиян нормальным питанием, медикаментами и одеждой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ выпустили по России ракету «Нептун»

    СВР отреагировала на обещание Сербии не поставлять оружие ВСУ словами «проверять будем»

    Бизнесмена Карапетяна поместили под стражу Службы нацбезопасности Армении

    Илон Маск отказался от использования ПК

    В Кремле опровергли сообщения о переданном Путину послании от Хаменеи

    Килиан Мбаппе стал новым амбассадором именитого бренда

    19-летняя дочь известной телеведущей снялась в купальниках

    Картина из старой дубильной мастерской оказалась работой известного художника XVII века

    В Кремле анонсировали доклад Путину по теме украинского урегулирования

    Двое россиян организовали крупную нарколабораторию в арендованном доме

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости