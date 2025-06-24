Песков: НАТО сделала из России монстра, чтобы повысить расходы на оборону

Функционеры Североатлантического альянса сделали из России монстра, чтобы принять решение об увеличении расходов на оборону НАТО на 5 процентов. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Для [того, чтобы протащить решение об увеличении расходов на оборону] нужно нарисовать такое исчадие ада, монстра. И с точки зрения вот этих вот функционеров НАТО, естественно, на роль монстра лучше всего подходит наша страна», — сказал он.

По его словам, НАТО и Европа уверенно идут по пути оголтелой милитаризации, и это та реальность, которая нас окружает.

Ранее стало известно, что на грядущем саммите НАТО в Гааге, который пройдет 24-25 июня, будет подтверждена поддержка Украины. Однако в документах не будет конкретики по срокам вступления страны в альянс.