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12:47, 24 июня 2025Мир

В Кремле опровергли сообщения о переданном Путину послании от Хаменеи

Песков опроверг сообщения о переданном Путину послании от Хаменеи
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Сообщения агентства Reuters о переданном главой МИД Ирана Аббасом Аракчи послании от лидера Ирана Али Хаменеи президенту России Владимиру Путину не соответствует действительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По словам представителя Кремля, министр иностранных дел Ирана не передавал российскому лидеру никакого письменного документа. «То, что были определенные, скажем так, посылы со стороны иранского руководства, да, это так. Но по сути, вот это сообщение Рейтера, оно не соответствует действительности», — выступил с опровержением Песков.

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