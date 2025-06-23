«Страна хочет, чтобы Путин сделал больше». На Западе заявили, что Иран не впечатлен поддержкой России в конфликте с Израилем и США

Reuters: Иран не впечатлился поддержкой России в конфликте с США и Израилем

В Иране пока не впечатлились поддержкой России в конфликте с США и Израилем. Там потребовали от РФ большего для помощи Тегерану.

«Страна хочет, чтобы [президент России Владимир] Путин сделал больше для ее поддержки против Израиля и Соединенных Штатов», — передает агентство Reuters, ссылаясь на иранские источники. Однако эти источники не уточнили, какую именно помощь хочет получить от Москвы Тегеран.

Израиль начал масштабную операцию против Ирана 13 июня, ударив по ядерным объектам, военным базам страны и по расположению личного состава ее армии. Спустя десять дней, в ночь на 22 июня, по Ирану ударили Военно-воздушные силы США. Ключевыми целями стали три ядерных объекта в Фордо, Исфахане и Натанзе.

Фото: Social Media / via Reuters

В России отреагировали на ожидания Ирана от страны

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ранее обратил внимание на то, что Россия прилагает максимум усилий для того, чтобы ирано-израильский конфликт разрешился дипломатическим путем. Так он прокомментировал заявление Ирана о высоких ожиданиях от России в конфликте на Ближнем Востоке.

«На сегодняшний день мы знаем, что прилетел министр иностранных дел Ирана. Мы прилагаем максимальные усилия вместе с целым рядом стран для того, чтобы дипломатическим путем повлиять на ход событий и в первую очередь дипломатическим путем погасить этот конфликт», — сказал Чепа.

Он отметил, что от Ирана пока не поступало обращений о военной поддержке в конфликте с Израилем.

«В первую очередь нам надо сделать так, чтобы не военным путем решался этот конфликт, а максимум решился дипломатическим путем. (…) Нельзя допускать эскалации этого конфликта, в который может быть вовлечено большое количество стран», — добавил депутат.

Женщина несет своего ребенка после израильских ударов по Ирану в Тегеране, Иран Фото: Amir Kholousi / WANA / Reuters

В Кремле ответили на вопрос о помощи Ирану

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что помощь России Ирану будет зависеть от того, что Тегерану необходимо.

«Все зависит от того, что необходимо Ирану», — сказал он.

По словам представителя Кремля, Россия открыто заявила о своей позиции по конфликту Ирана и Израиля. Он назвал этот шаг важным проявлением поддержки Тегерану.

Как заявлял официальный представитель Министерства иностранных дел Исламской Республики Исмаил Багаи, Иран ожидает, что Россия будет играть роль, основанную на двустороннем стратегическом партнерстве. «Иран в рамках всеобъемлющего стратегического партнерства с Россией имеет особые ожидания от этой страны — как на многостороннем уровне, особенно в Совете Безопасности ООН, так и на региональном уровне», — сказал дипломат.

Путин встретился с главой МИД Ирана

23 июня президент России Владимир Путин в Кремле встретился с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. «Верховный лидер Ирана [Али Хаменеи] и президент Ирана господин [Масуд] Пезешкиан попросили передать Вам наилучшие пожелания», — сказал иранский дипломат.

Президент России Владимир Путин принимает участие во встрече с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи, начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба России Игорь Костюков, министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков сидят рядом, Россия, Москва, Кремль, 23 июня 2025 года Фото: Alexander Kazakov / Sputnik / Pool / Reuters

Аракчи также выразил Путину благодарность иранской стороны за то, что Москва «решительно осудила» действия США и Израиля в отношении Ирана. «Я надеюсь, что мы сегодня сможем обсудить весь спектр вопросов, связанных с этим событием», — добавил он. Аракчи также подчеркнул, что Россия находится на правильной стороне истории и международного права.

Политолог Федор Лукьянов, говоря о последствиях встречи президента России Владимира Путина с главой иранского МИД Аббасом Аракчи, выразил мнение, что поддержка Москвой Ирана осложнит переговоры по урегулированию российско-украинского конфликта.

«Глава Белого дома Дональд Трамп человек обидчивый, он следит за заявлениями и символичными действиями других игроков. С момента его возвращения к власти США не поддержали ни одну резолюцию с прямым осуждением России, и Вашингтон, вероятно, ждет того же в ответ», — сказал эксперт.

По словам Лукьянова, беседа Путина с Аракчи прошла в общем ключе, без конкретных заявлений и сиюминутных итогов.

Сам же Аббас Аракчи назвал хорошей встречу с российским лидером Владмиром Путиным. «Мы детально обсудили то, что сейчас происходит. Последствия этого для региона, международного сообщества и режима нераспространения [ядерного оружия]», — сказал глава иранского внешнеполитического ведомства.