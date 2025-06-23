В России отреагировали на ожидания Ирана от страны

Депутат Чепа: Россия пытается уладить конфликт на Ближнем Востоке дипломатически

Россия прилагает максимум усилий для того, чтобы ирано-израильский конфликт разрешился дипломатическим путем, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Об этом он рассказал «Ленте.ру». Так он прокомментировал заявление Ирана о высоких ожиданиях от России в конфликте на Ближнем Востоке.

«На сегодняшний день мы знаем, что прилетел министр иностранных дел Ирана. Мы прилагаем максимальные усилия вместе с целым рядом стран для того, чтобы дипломатическим путем повлиять на ход событий и в первую очередь дипломатическим путем погасить этот конфликт», — сказал Чепа.

Он отметил, что от Ирана пока не поступало обращений о военной поддержке в конфликте с Израилем.

«В первую очередь нам надо сделать так, чтобы не военным путем решался этот конфликт, а максимум решился дипломатическим путем. (…) Нельзя допускать эскалации этого конфликта, в который может быть вовлечено большое количество стран», — добавил депутат.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Исламской Республики Исмаил Багаи заявил о том, что Тегеран ожидает, что Россия будет играть роль, основанную на двустороннем стратегическом партнерстве. По его словам, Иран в рамках всеобъемлющего стратегического партнерства с Россией имеет особые ожидания — как на многостороннем уровне, особенно в Совете Безопасности ООН, так и на региональном уровне.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, со своей стороны, напомнил, что Россия открыто заявила о своей позиции по конфликту Ирана и Израиля. Он уточнил, что этот шаг сам по себе является важным проявлением поддержки Тегерану.

Глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным в понедельник, 23 июня, выражал России благодарность за осуждение действий Израиля и США на Ближнем Востоке. Он также подчеркнул, что Россия находится на правильной стороне истории и международного права.