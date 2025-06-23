«Иран имеет особые ожидания». В Кремле высказались о помощи Тегерану после ударов США

Путин назвал удары по Ирану неспровоцированной и неоправданной агрессией

Израиль начал масштабную операцию против Ирана 13 июня, ударив по ядерным объектам, военным базам страны и по расположению личного состава иранской армии. Спустя десять дней по ядерным объектам Ирана удар нанесли и военные США. После произошедшего Тегеран обратился за помощью к Москве. В Кремле заявили, что она будет зависеть от одного момента.

США ударили по ядерным объектам Ирана и заявили об их уничтожении

В ночь на воскресенье, 22 июня, Военно-воздушные силы (ВВС) США ударили по Ирану. Ключевыми целями стали три ядерных объекта — в Фордо, Исфахане и Натанзе. При атаке были использованы стратегические бомбардировщики B-2 Spirit и противобункерные бомбы.

Президент США Дональд Трамп после проведения операции заявил об уничтожении всех ядерных объектов Ирана. Тегеран, в свою очередь, сообщил, что большинство центрифуг и подземных каскадных залов на объекте Фордо, вероятнее всего, уцелели после удара ВВС США.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан предупредил о планах дать ответ на авиаудары США по объектам ядерной инфраструктуры на своей территории. «Америка напала на нас. Что бы вы сделали, оказавшись в такой ситуации? Естественно, они должны получить ответ на свою агрессию», — заявил он.

Разрушенные здания Центра ядерных технологий в Исфахане после авиаударов США Фото: Maxar Technologies / Handout via Reuters

Иран попросил Россию о помощи

В тот же день министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи прибыл в Москву для переговоров с российским лидером и другими высокопоставленными лицами. Переговоры будут касаться ситуации на Ближнем Востоке и в мире после ударов США и Израиля по Ирану. Также он планирует передать письмо Владимиру Путину от верховного лидера Али Хаменеи с просьбой о поддержке.

В понедельник, 23 июня, президент России встретился с главой МИД Ирана. «Верховный лидер Ирана и президент Ирана господин Пезешкиан попросили передать вам наилучшие пожелания», — сказал иранский дипломат. Также он поблагодарил Россию за осуждение действий Израиля и США и подчеркнул, что Россия находится на правильной стороне истории и международного права.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Исламской Республики Исмаил Багаи, в свою очередь, заявил о высоких ожиданиях Ирана от России.

Иран в рамках всеобъемлющего стратегического партнерства с Россией имеет особые ожидания от этой страны — как на многостороннем уровне, особенно в Совете Безопасности ООН, так и на региональном уровне Исмаил Багаи официальный представитель МИД Ирана

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что Россия открыто заявила о своей позиции по конфликту Ирана и Израиля. По его словам, этот шаг сам по себе является важным проявлением поддержки Тегерану.

Все зависит от того, что необходимо Ирану Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи (третий слева) и посол Ирана в России Казем Джалали (справа) во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным Фото: Александр Казаков / РИА Новости / POOL

В России жестко отреагировали на удары США по Ирану

Президент России Владимир Путин назвал удары по Ирану неспровоцированной агрессией, которой нет оправдания.

Это абсолютно неспровоцированная агрессия против Ирана, [она] не имеет под собой никаких оснований и никаких оправданий Владимир Путин президент России

В Кремле также обратили внимание на то, что «произошло увеличение числа участников этого конфликта». «Новый виток эскалации напряженности в регионе. И конечно же, мы осуждаем это и выражаем глубокое сожаление в этой связи», — указал Песков. Официальный представитель Кремля уточнил, что Трамп не предоставлял детальной информации российскому коллеге о своем намерении нанести удары по Ирану.

Министерство иностранных дел России также одним из первых осудило атаки США на ядерные объекты Ирана. «Безответственное решение подвергнуть ракетно-бомбовым ударам территорию суверенного государства, какими бы аргументами оно ни обставлялось, грубо нарушает международное право», — говорится в заявлении МИД.

Также российское внешнеполитическое ведомство призвало Международное агентство по атомной энергии и Совет Безопасности Организации Объединенных Наций отреагировать на удары по иранским ядерным объектам и нарушения режима соблюдения Договора о нераспространении ядерного оружия.

Удары США по Ирану назвали предупреждением России

Политолог Марат Баширов предположил, что удары ВВС США по ядерным объектам Ирана могут быть предупреждением России.

То, что США сделали это в ночь на 22 июня, в памятную для нас дату, является предупреждением России. Предупреждением о том, что они будут готовы принять аналогичное решение и в отношении украинского кейса Марат Баширов политолог

Также это может быть предупреждением Китаю, уточнил политолог. Он напомнил, что Иран и КНР связаны не только через поставки нефти и транспортные коридоры, но и соглашением, в котором есть пункт о военном партнерстве.

Политолог Федор Лукьянов, в свою очередь, отметил, что поддержка Москвой Тегерана осложнит переговоры по урегулированию российско-украинского конфликта.

«С момента его [Трампа] возвращения к власти США не поддержали ни одну резолюцию с прямым осуждением России, и Вашингтон, вероятно, ждет того же в ответ», — указал он, отметив, что американский лидер «человек обидчивый», который «следит за заявлениями и символичными действиями других игроков».

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа также выразил мнение, что осуждение Россией ударов США по Ирану отразится на российско-американских взаимоотношениях, в том числе на переговорном процессе.

«Отразится на вопросах, которые будут обсуждать президенты в ближайшее время, и на переговорном процессе, потому что тема очень острая», — предположил депутат.