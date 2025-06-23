Политолог назвал удары по Ирану предупреждением Трампа России и Китаю

Политолог Баширов: Удары США по Ирану стали предупреждением России и Китаю

Решение президента США Дональда Трампа нанести удары по Ирану стало предупреждением России и Китаю. Об этом заявил политолог Марат Баширов в интервью MK.RU.

«Это на самом деле четкий сигнал и нам, и Китаю. Ясно, почему Китаю — они завязаны на Иран гораздо больше, чем мы. Иран для Китая — это нефть, транспортные коридоры и так далее. То, что США сделали это в ночь на 22 июня, в памятную для нас дату, является предупреждением России. Предупреждением о том, что они будут готовы принять аналогичное решение и в отношении украинского кейса», — считает эксперт.

По его словам, Трамп «прогнулся» под глобалистов и сторонников однополярного мира. Баширов подчеркнул, что в договоре о стратегическом партнерстве между Москвой и Тегераном нет статей, связанных с военным сотрудничеством, в отличие от соглашения между Ираном и КНР.

Ранее Трамп объяснил причину ударов по Ирану. Он также повторил, что Тегеран, по его мнению, не должен обладать ядерным оружием.

