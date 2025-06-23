Путин дал жесткую оценку ударам по Ирану

Путин: Удары по Ирану — неспровоцированная агрессия

Президент России Владимир Путин охарактеризовал удары по Ирану как неспровоцированную агрессию, не имеющую оправдания. Об этом сообщает ТАСС.

«Это абсолютно неспровоцированная агрессия против Ирана, [она] не имеет под собой никаких оснований и никаких оправданий», — сказал российский лидер.

Ранее Путин встретился в Кремле с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. Сообщается, что переговоры будут касаться ситуации на Ближнем Востоке и в мире после ударов США и Израиля по Ирану.

22 июня США атаковали три ядерных объекта Ирана. «Мы завершили нашу очень успешную атаку на три ядерных объекта в Иране — Фордо, Натанз и Исфахан», — заявил американский лидер Дональд Трамп.