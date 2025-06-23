Путин встретился с главой МИД Ирана

Путин в Кремле встретился с главой МИД Ирана

Президент России Владимир Путин в Кремле встретился с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. Об этом сообщает РИА Новости.

«Верховный лидер Ирана [Али Хаменеи] и президент Ирана господин [Масуд] Пезешкиан попросили передать Вам наилучшие пожелания», — сказал иранский дипломат.

Аракчи также выразил Путину благодарность иранской стороны за то, что Москва «решительно осудила» действия США и Израиля в отношении Ирана. «Я надеюсь, что мы сегодня сможем обсудить весь спектр вопросов, связанных с этим событием», — добавил он.

22 июня США ударили по трем ядерным объектам Ирана. «Мы завершили нашу очень успешную атаку на три ядерных объекта в Иране — Фордо, Натанз и Исфахан», — заявил американский лидер Дональд Трамп.