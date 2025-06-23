В России отреагировали на удары США по ядерным объектам в Иране

Депутат Чепа: Россия осуждает атаку США на Иран

Россия осуждает удары США по ядерным объектам в Иране, и это действие обязательно отразится на российско-американских взаимоотношениях, в том числе на переговорном процессе. Об этом «Ленте.ру» рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Как можно по-другому относиться к тому, что после атаки на ядерные исследовательские центры создалась реальная угроза для мира не только в регионе Ближнего Востока, но и во всем мире. Естественно, сложившаяся ситуация стала крайне опасной. Поэтому Россия, как и многие другие страны, осуждает это действие», — сказал Чепа.

По его мнению, атака США на Иран отразится на российско-американских взаимоотношениях.

«Отразится на вопросах, которые будут обсуждать президенты в ближайшее время, и на переговорном процессе, потому что тема очень острая», — заключил депутат.

США ударили по ядерным объектам в Иране в ночь на воскресенье, 22 июня. Ключевыми целями стали три объекта — в Фордо, Исфахане и Натанзе.

Как отмечало CNN со ссылкой на источник, Дональд Трамп надеется, что удар США по объектам в Иране «стимулирует дипломатию». Уточняется, что новых ударов президент США на данный момент не планирует.