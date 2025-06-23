Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:43, 23 июня 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на удары США по ядерным объектам в Иране

Депутат Чепа: Россия осуждает атаку США на Иран
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: ABC Affiliate KMBC via Reuters

Россия осуждает удары США по ядерным объектам в Иране, и это действие обязательно отразится на российско-американских взаимоотношениях, в том числе на переговорном процессе. Об этом «Ленте.ру» рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Как можно по-другому относиться к тому, что после атаки на ядерные исследовательские центры создалась реальная угроза для мира не только в регионе Ближнего Востока, но и во всем мире. Естественно, сложившаяся ситуация стала крайне опасной. Поэтому Россия, как и многие другие страны, осуждает это действие», — сказал Чепа.

По его мнению, атака США на Иран отразится на российско-американских взаимоотношениях.

«Отразится на вопросах, которые будут обсуждать президенты в ближайшее время, и на переговорном процессе, потому что тема очень острая», — заключил депутат.

США ударили по ядерным объектам в Иране в ночь на воскресенье, 22 июня. Ключевыми целями стали три объекта — в Фордо, Исфахане и Натанзе.

Как отмечало CNN со ссылкой на источник, Дональд Трамп надеется, что удар США по объектам в Иране «стимулирует дипломатию». Уточняется, что новых ударов президент США на данный момент не планирует.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США сбросили на ядерные объекты Ирана самые мощные бомбы в мире. На что они способны?

    Казахстан опроверг пролет дронов в сторону России над своей территорией

    Участники СВО записали видеообращение в защиту генерала Попова с позывным Спартак

    Чиновники отказались платить российскому участнику СВО за второе ранение

    Ценам на нефть предсказали резкое обрушение из-за ситуации в Иране

    Раскрыты предпочтения россиян по общению в популярной соцсети

    В Госдуме предложили Маску дальневосточный гектар

    Словакия и Венгрия заблокировали новый пакет антироссийских санкций

    Власти Подмосковья анонсировали новые ограничения на продажу алкоголя

    Хинштейн раскрыл подробности гибели начальника военной полиции от рук мародеров под Суджей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости