Названо последствие встречи Путина с главой МИД Ирана

Политолог Лукьянов: Поддержка Россией Ирана осложнит переговоры по Украине

Поддержка Москвой Ирана осложнит переговоры по урегулированию российско-украинского конфликта. Об этом газете «ВЗГЛЯД» заявил политолог Федор Лукьянов, говоря о последствиях встречи президента России Владимира Путина с главой иранского МИД Аббасом Аракчи.

«Глава Белого дома Дональд Трамп человек обидчивый, он следит за заявлениями и символичными действиями других игроков. С момента его возвращения к власти США не поддержали ни одну резолюцию с прямым осуждением России, и Вашингтон, вероятно, ждет того же в ответ», — сказал эксперт.

По словам Лукьянова, беседа Путина с Аракчи прошла в общем ключе, без конкретных заявлений и сиюминутных итогов.

Путин встретился с Аракчи в Кремле 23 июня. Представитель Ирана сообщил, что верховный лидер Али Хаменеи и президент страны Масуд Пезешкиан передали российскому главе наилучшие пожелания.

Кроме того, Аракчи поблагодарил Россию за «решительное осуждение» Москвой агрессивных действий США и Израиля в отношении Ирана.