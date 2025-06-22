МИД призвал МАГАТЭ отреагировать на удары по иранским ядерным объектам

МИД России призвал МАГАТЭ отреагировать на удары по иранским ядерным объектам

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) должно четко отреагировать на удары по иранским ядерным объектам и нарушения режима соблюдения Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Соответствующее заявление опубликовал МИД России на официальном сайте

«Удары по Ирану нанесли огромный урон авторитету ДНЯО и базирующейся на нем системе проверки и мониторинга МАГАТЭ», — призвали во внешнеполитическом ведомстве. В Москве понадеялись на скорейшую профессиональную и четкую реакцию руководства агентства «без обтекаемых фраз».

МИД России также призвал Совет Безопасности ООН отреагировать и отвергнуть конфронтационные действия США и Израиля. В сообщении отмечается риск разрастания конфликта на Ближнем Востоке, а также содержится призыв прекратить дальнейшие удары.

Ранее востоковед, программный менеджер Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Бочаров объяснил в разговоре с «Лентой.ру» мотивы президента США Дональда Трампа принять решение об ударах по Ирану. По его словам, американский лидер стремится обеспечить себе крупную политическую победу.