В Кремле оценили перемирие между Ираном и Израилем

Песков: Прекращение огня между Ираном и Израилем можно только приветствовать

Если Израилю и Ирану действительно удалось выйти на договоренности о прекращении огня, это можно только приветствовать. Такую оценку перемирию дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Представитель Кремля напомнил, что Москва с самого начала призывала к дипломатическому урегулированию. Он выразил надежду, что прекращение огня будет устойчивым.

Ранее Иран заявил о прекращении огня с Израилем. По данным высокопоставленного чиновника Белого дома, Израиль согласился на перемирие при условии, что Исламская Республика прекратит атаки, на что и согласился Тегеран.