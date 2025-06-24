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12:10, 24 июня 2025Мир

В Кремле оценили перемирие между Ираном и Израилем

Песков: Прекращение огня между Ираном и Израилем можно только приветствовать
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Если Израилю и Ирану действительно удалось выйти на договоренности о прекращении огня, это можно только приветствовать. Такую оценку перемирию дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Представитель Кремля напомнил, что Москва с самого начала призывала к дипломатическому урегулированию. Он выразил надежду, что прекращение огня будет устойчивым.

Ранее Иран заявил о прекращении огня с Израилем. По данным высокопоставленного чиновника Белого дома, Израиль согласился на перемирие при условии, что Исламская Республика прекратит атаки, на что и согласился Тегеран.

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