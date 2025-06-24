В МАГАТЭ призвали возобновить инспекции на территории Ирана

Гросси: МАГАТЭ призывает скорее возобновить инспекции на территории Ирана

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что организация выступает за скорейшее возобновление инспекций на территории Ирана. Его слова приводит Fox News.

Гросси заявил, что определить местонахождение урана возможно с помощью возобновления инспекций на территории Ирана. Он призвал сделать это как можно скорее.

«Я считаю, что это пойдет на пользу всем для понимания того, что можно сделать с обогащенным до 60 процентов ураном, который потенциально был вывезен с [атакованного США] объекта», — отметил гендиректор МАГАТЭ

Ранее Гросси раскрыл подробности удара США по ядерным объектам Ирана. «По нашей оценке, внутри пострадавших объектов, содержащих ядерные материалы (в основном уран, обогащенный в разной степени), произошел локальный радиоактивный и химический выброс, но сообщений о повышении уровня радиации за пределами объекта не поступало», — сказал он.