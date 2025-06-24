В Пакистане опровергли военное сотрудничество с Ираном

Министр обороны Пакистана Асиф: У нас нет военного сотрудничества с Ираном

Пакистан не ведет с Ираном никакого военного сотрудничества и не участвует в совместных операциях. Об этом заявил министр обороны страны Хаваджа Мухаммад Асиф в интервью РИА Новости.

«У нас нет никакого военного сотрудничества или совместных военных мероприятий с Ираном», — сказал политик.

При этом Асиф подчеркнул, что Пакистан решительно осуждает агрессию, совершенную против Ирана.

22 июня США атаковали три ядерных объекта Ирана. «Мы завершили нашу очень успешную атаку на три ядерных объекта в Иране — Фордо, Натанз и Исфахан», — заявил американский лидер Дональд Трамп.