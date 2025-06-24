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07:46, 24 июня 2025Экономика

В России назвали способ пополнить бюджет

СП предложила в 10 раз увеличить плату за использование водных ресурсов
Вячеслав Агапов

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

В России предложили в десять раз увеличить плату за использование водных ресурсов. Способ пополнить бюджет назвали в Счетной палате РФ (СП).

Аудиторы отмечают, что актуальные ставки за водопользование крайне низкие. Так, например, у большинства предприятий доля платы за водозабор составляет менее 0,01 процента.

«Увеличение ставок не повлияет значимо на экономику предприятий, при этом дополнительные доходы бюджета составят около 32 миллиардов рублей», — пояснили в Счетной палате.

Также в ведомстве указали, что каждый второй водопользователь в России пользуется водой без счетчиков. Для них предложили увеличить коэффициент к ставке платы для них с 1,1 до 10. Такая мера только в первый год принесет порядка 12 миллиардов рублей.

«В 2023 году в целом по стране без измерительных приборов было забрано около 33 процентов от общего объема забранных водных ресурсов из поверхностных источников», — отмечают аудиторы.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева указала, что резкое повышение платы за воду без счетчиков побудит россиян экономить, устанавливая приборы учета. Еще к 2012 году россиян обязали поставить счетчики во всех помещениях, где есть для этого техническая возможность, но до сих пор порядка 40 процентов квартир не оборудованы приборами учета, напомнила парламентарий.

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