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12:14, 24 июня 2025РоссияЭксклюзив

В России назвали условие восстановления отношений с Западом

Депутат Чепа: Россия открыта к восстановлению отношений с Западом
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Алексей Чепа

Алексей Чепа. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Россия открыта к восстановлению отношений с Западом по разным направлениям в случае, если страны проявят такой же прагматизм, как США, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Мы слышим, какая риторика сейчас идет от европейских стран, так что ожидать конструктива пока сложно, — заметил политик. — Но, конечно, мы надеемся на большую прагматичность западных стран. На такую же, которую демонстрируют США. А также рассчитываем на заинтересованность Европы в развитии собственной экономики — это должно естественным путем вызвать интерес к сотрудничеству с Россией».

Чепа, в частности, упомянул, что вернуться на российский рынок хотели бы многие европейские компании, но для этого правительства стран должны услышать бизнес. Также, по его словам, Россия была бы заинтересована в отмене санкций, которые мешают обеим сторонам.

«Но пока оптимизма не так много. Для того, чтобы он появился, такие люди как канцлер Германии Фридрих Мерц должны либо уйти в отставку, либо полностью изменить свой политический курс», — заключил депутат.

Ранее глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что попытки Запада «отменить Россию» провалились. По его словам, представители США и стран Европы начали посылать сигналы о необходимости восстановления связей с РФ.

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