В России захотели ввести групповой безвизовый туробмен с Вьетнамом

РФ подготовила проект соглашения о групповом безвизовом туробмене с Вьетнамом

Проект соглашения о запуске группового безвизового туробмена между РФ и Вьетнамом готов. Документ в течение месяца передадут вьетнамской стороне, сообщил в интервью ТАСС директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.

«Мы подготовили проект межправсоглашения. Досогласовываем его внутри нашей страны со всеми заинтересованными ведомствами», — отметил он.

Глава департамента также напомнил, что Россия разрабатывала соглашение по просьбе вьетнамской стороны. Дело в том, что во Вьетнаме узнали о действии механизма группового безвизового туробмена России с Китаем и Ираном. Тогда зарубежные коллеги проявили заинтересованность в том, чтобы ввозить своих туристов в РФ в рамках групповых безвизовых поездок, уточнил Кондратьев.

Ранее сообщалось, что Узбекистан упростит въезд для граждан России, разрешив им посещать страну по внутренним паспортам на срок до 30 дней. Уточнялось, что внешнеполитическое ведомство страны проводит переговоры и готовит предложения.