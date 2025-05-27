Узбекистан решил упростить въезд для граждан России

Узбекистан позволит россиянам посещать страну по внутреннему паспорту

Узбекистан упростит въезд для граждан России, разрешив им посещать страну по внутренним паспортам на срок до 30 дней. Об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел страны, передают «Известия».

Отмечается, что сейчас внешнеполитическое ведомство проводит переговоры и готовит предложения. «Сроки зависят от согласований, но страна стремится обеспечить удобное передвижение, укрепляя туризм и деловые связи», — рассказали в пресс-службе.

Ранее Вьетнам до 2028 года продлил безвизовый режим для россиян. Российские могут беспрепятственно въезжать в страну на срок до 45 дней до 15 марта 2028 года.