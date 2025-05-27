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00:34, 27 мая 2025Бывший СССР

Узбекистан решил упростить въезд для граждан России

Узбекистан позволит россиянам посещать страну по внутреннему паспорту
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Узбекистан упростит въезд для граждан России, разрешив им посещать страну по внутренним паспортам на срок до 30 дней. Об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел страны, передают «Известия».

Отмечается, что сейчас внешнеполитическое ведомство проводит переговоры и готовит предложения. «Сроки зависят от согласований, но страна стремится обеспечить удобное передвижение, укрепляя туризм и деловые связи», — рассказали в пресс-службе.

Ранее Вьетнам до 2028 года продлил безвизовый режим для россиян. Российские могут беспрепятственно въезжать в страну на срок до 45 дней до 15 марта 2028 года.

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