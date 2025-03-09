Азиатская страна продлила безвизовый режим для граждан России до 2028 года

Вьетнам на три года продлил безвизовый режим для граждан России

Правительство Вьетнама до 2028 года продлило безвизовый режим для граждан России. Об этом сообщает портал NhanDan со ссылкой на документ.

Безвизовый въезд в азиатскую страну на три года продлен для россиян и граждан еще 11 стран — Франции, Германии, Италии, Испании, Великобритании, России, Японии, Южной Кореи, Дании, Швеции, Италии и Финляндии. Согласно документу, туристы из этих стран могут беспрепятственно въезжать во Вьетнам на срок до 45 дней до 15 марта 2028 года.

Белоруссию исключили из списка стран, для которых действовал 45-дневный безвизовый въезд. При этом граждане всех стран по-прежнему могут оформить через специальный портал электронную визу, позволяющую находиться во Вьетнаме до 90 дней.

Ранее временный поверенный в делах посольства КНР в Москве Чжан Вэй заявил, что Россия и Китай захотели полностью отменить визовый режим. «Мы хотим сделать поездки более удобными для граждан обеих стран, чтобы они почаще встречались, ездили друг к другу», — сказал дипломат.