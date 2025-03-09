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13:50, 9 марта 2025Путешествия

Азиатская страна продлила безвизовый режим для граждан России до 2028 года

Вьетнам на три года продлил безвизовый режим для граждан России
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Alii Sher / Shutterstock / Fotodom  

Правительство Вьетнама до 2028 года продлило безвизовый режим для граждан России. Об этом сообщает портал NhanDan со ссылкой на документ.

Безвизовый въезд в азиатскую страну на три года продлен для россиян и граждан еще 11 стран — Франции, Германии, Италии, Испании, Великобритании, России, Японии, Южной Кореи, Дании, Швеции, Италии и Финляндии. Согласно документу, туристы из этих стран могут беспрепятственно въезжать во Вьетнам на срок до 45 дней до 15 марта 2028 года.

Белоруссию исключили из списка стран, для которых действовал 45-дневный безвизовый въезд. При этом граждане всех стран по-прежнему могут оформить через специальный портал электронную визу, позволяющую находиться во Вьетнаме до 90 дней.

Ранее временный поверенный в делах посольства КНР в Москве Чжан Вэй заявил, что Россия и Китай захотели полностью отменить визовый режим. «Мы хотим сделать поездки более удобными для граждан обеих стран, чтобы они почаще встречались, ездили друг к другу», — сказал дипломат.

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