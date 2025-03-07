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13:55, 7 марта 2025Путешествия

Россия и Китай захотели полностью отменить визовый режим между странами

Посольство КНР: Россия и Китай шаг за шагом идут к отмене визового режима
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Hendra Karta Negara / Shutterstock / Fotodom

Россия и Китай захотели полностью отменить визовый режим, страны идут к этой цели «шаг за шагом». Об этом в беседе с ТАСС заявил временный поверенный в делах посольства КНР в Москве Чжан Вэй.

«Мы хотим сделать поездки более удобными для граждан обеих стран, чтобы они почаще встречались, ездили друг к другу, — пояснил дипломат. — Но мы сейчас обсуждаем эти вопросы, продвигаем их решение».

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При этом, по словам представителя дипмиссии, когда будет полный результат, сказать сложно. «Требуется определенное время, — добавил он. — Но, я думаю, недолго будет».

Ранее стало известно, что Россия и Мьянма договорились о введении безвизового режима, сообщил глава МИД республики Тан Свей. Двустороннее соглашение о запуске безвиза с одной из самых опасных стран мира планируется заключить в течение одного-двух месяцев.

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