В России захотели освободить медиков от наказания за один вид нарушений

В СФ предложили освободить медиков от наказания за сломанные шлагбаумы и двери

В России предложили освободить медиков от наказания за один вид нарушений. Речь идет о нанесении вреда имуществу в экстренных ситуациях, передает РИА Новости.

С соответствующим предложением выступила сенатор Наталия Косихина. По ее словам, медицинские работники зачастую оказываются первыми на месте происшествия и вынуждены действовать быстро, не дожидаясь прибытия специальных служб.

«Окно, дверь или шлагбаум — это вещи, которые можно восстановить в рамках программы государственного страхования, а вот потерянное время в критический момент может стоить человеку жизни», — пояснила сенатор.

Косихина отметила, что в случае принятия такого закона медики смогут оперативнее реагировать на чрезвычайные ситуации и спасать жизни без бюрократических проволочек.

В конце 2024 года Госдума приняла поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие декриминализацию врачей и медработников по статье 238 — производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.