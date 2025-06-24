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14:09, 24 июня 2025Россия

В России захотели освободить медиков от наказания за один вид нарушений

В СФ предложили освободить медиков от наказания за сломанные шлагбаумы и двери
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В России предложили освободить медиков от наказания за один вид нарушений. Речь идет о нанесении вреда имуществу в экстренных ситуациях, передает РИА Новости.

С соответствующим предложением выступила сенатор Наталия Косихина. По ее словам, медицинские работники зачастую оказываются первыми на месте происшествия и вынуждены действовать быстро, не дожидаясь прибытия специальных служб.

«Окно, дверь или шлагбаум — это вещи, которые можно восстановить в рамках программы государственного страхования, а вот потерянное время в критический момент может стоить человеку жизни», — пояснила сенатор.

Косихина отметила, что в случае принятия такого закона медики смогут оперативнее реагировать на чрезвычайные ситуации и спасать жизни без бюрократических проволочек.

В конце 2024 года Госдума приняла поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие декриминализацию врачей и медработников по статье 238 — производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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