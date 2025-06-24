В России захотели составить список имен для новорожденных

В Госдуме начали работу над списком разрешенных в России имен для новорожденных

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая заявила, что депутаты обсуждают принципы формирования списка разрешенных в России имен. Ее слова приводит ТАСС.

Буцкая подчеркнула, что работу над соответствующим законопроектом доведут до конца. По ее словам, депутаты пока не нашли словари, на которые могут опираться. Буцкая добавила, что инициативу написали быстро, но теперь ее нужно проверить.

«Очень надеюсь, что вместе с комитетом ГД по культуре мы сможем все-таки найти ответ на этот вопрос. Он, правда, очень сложный: есть имена, которые одновременно и мужские, и женские», — отметила она.

Ранее Буцкая заявила, что в Госдуме планируют разработать закон о предоставлении льгот российским предприятиям, руководители которых оказывают поддержку семьям своих сотрудников. «Я думаю, что мы к этому закону придем», — подчеркнула она.