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12:00, 23 июня 2025Экономика

В России нашли способ повысить рождаемость

Депутат Буцкая: В ГД разработают закон о льготах поддерживающему семьи бизнесу
Анатолий Акулов (редактор)
Татьяна Буцкая

Татьяна Буцкая. Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

В Госдуме (ГД) планируют разработать закон о предоставлении льгот российским предприятиям, руководители которых оказывают поддержку семьям своих сотрудников. Об этом способе повысить рождаемость в стране рассказала первый зампред комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Ее слова приводит ТАСС.

Федеральный закон планируют сформировать, исходя из лучших региональных практик. Предполагается, что на льготы смогут претендовать отечественные компании, руководство которых поощряет стремление сотрудников заводить детей. Речь идет, в частности, о помощи подобным категориям работников с жильем, предоставлении выплат при рождении ребенка и т.д., пояснила Буцкая. «Я думаю, что мы к этому закону придем», — резюмировала она.

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В настоящее время в некоторых регионах страны уже действуют подобные программы, добавила депутат. Среди преференций — помощь в госзакупках, налоговые льготы по выплатам для сотрудников в связи с рождением детей и т.д. В дальнейшем эти меры можно будет распространить на федеральный уровень, отметила Буцкая. «Бизнес получает двойное преимущество — у него есть и стабильные сотрудники, и поддержка государства», — заключила она.

С 2026 года в России заработает еще одна мера, которая должна помочь повысить рождаемость в стране. Речь идет о семейной налоговой выплате. Уплаченный в 2025 году налог на доходы физлиц (НДФЛ) пересчитают по ставке шесть процентов. Разницу вернут родителям, претендовать на нее могут как отец, так и мать ребенка. Новая выплата, как уточнили в Министерстве труда и социальной защиты, должна будет охватить 4,2 миллиона семей, в которых воспитывают 10,9 миллиона детей.

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