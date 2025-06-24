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16:58, 24 июня 2025Моя страна

В российском курортном городе приготовились к наплыву туристов

РИА Новости: Сочи примет самый большой поток отдыхающих в июле и августе
Алина Черненко

Фото: Unsplash

Сочи примет самый большой поток отдыхающих с максимальной загрузкой гостиниц (до 95 процентов) в июле и августе. О том, что в российском курортном городе приготовились к наплыву туристов, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

По данным источника, за весь летний период (с мая по сентябрь) в Сочи планируют принять более 4,9 миллиона гостей. На лето номерной фонд местных отелей уже забронирован на 75 процентов. А всего с начала 2025 года в Сочи отдохнули более 2,8 миллиона человек — это на пять процентов больше аналогичного периода 2024-го, добавили в пресс-службе министерства.

Ранее в Сочи встретили трехмиллионного туриста с начала года. Юбилейным гостем стал житель Москвы Юрий Пирог, который прилетел на отдых с женой и внуком.

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