РИА Новости: Сочи примет самый большой поток отдыхающих в июле и августе

Сочи примет самый большой поток отдыхающих с максимальной загрузкой гостиниц (до 95 процентов) в июле и августе. О том, что в российском курортном городе приготовились к наплыву туристов, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

По данным источника, за весь летний период (с мая по сентябрь) в Сочи планируют принять более 4,9 миллиона гостей. На лето номерной фонд местных отелей уже забронирован на 75 процентов. А всего с начала 2025 года в Сочи отдохнули более 2,8 миллиона человек — это на пять процентов больше аналогичного периода 2024-го, добавили в пресс-службе министерства.

Ранее в Сочи встретили трехмиллионного туриста с начала года. Юбилейным гостем стал житель Москвы Юрий Пирог, который прилетел на отдых с женой и внуком.