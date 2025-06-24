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09:03, 24 июня 2025Россия

В российском регионе простятся сразу с пятью не вернувшимися с СВО бойцами

В Саратовской области простятся сразу с пятью бойцами СВО
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Саратовской области простятся сразу с пятью не вернувшимися из боя участниками специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает сетевое издание «Взгляд инфо».

Речь идет о военнослужащих, ушедших на СВО из разных населенных пунктов региона. Одному из них было всего 22 года, сообщает издание со ссылкой на администрацию Балашовского района.

Соболезнования родственникам солдат выразило руководство региона.

Ранее в Екатеринбурге участника СВО похоронили на третий год после смерти. Мужчины не стало еще в декабре 2022 года — он прикрывал отход сослуживцев, однако сам спастись не смог. Тело бойца не могли вернуть домой из-за не прекращавшихся боев. На прощание с ним пришли около ста человек.

ЖЗЛ
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