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14:44, 24 июня 2025Россия

В Совфеде высказались о смерти российских военных в ходе мятежа Пригожина

Сенатор Джабаров: Поведение владельца ЧВК «Вагнер» Пригожина было циничным
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Поведение и заявления владельца частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина о том, что ему удалось «кого-то взбодрить» в ходе мятежа были циничными. Об этом заявил член Совфеда Владимир Джабаров в Telegram.

По словам политика, такие высказывания Пригожина были недопустимы после смерти российских военных, пытавшихся пресечь действия мятежника.

Он подчеркнул, что у этих бойцов «были жены, матери, отцы, сестры, дети». «Кроме того, мятеж был ударом в спину добровольцам, мобилизованным, контрактникам, самим бойцам ЧВК "Вагнер"», — высказался сенатор.

Известно, что жертвами мятежа 2023 года стали не менее десяти военнослужащих, в частности — экипаж сбитого вагнеровцами самолета Ил-22.

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