В США назвали флот России самым боеспособным в Черном море

Генерал США Гринкевич назвал флот России самым боеспособным в Черном море

Кандидат на пост главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, генерал-лейтенант Алексус Гринкевич назвал флот России самым боеспособным в Черном море. Об этом сообщает РИА Новости.

«ВМФ России остается наиболее боеспособным военно-морским соединением в Черном и Каспийском морях», — сказал он.

По словам генерала, Главное управление глубоководных исследований Минобороны России изучает «передовые асимметричные возможности подводной войны для поражения критически важной подводной инфраструктуры».

Ранее в НАТО признали отсутствие доказательств причастности России к повреждениям подводных кабелей в Балтийском море.