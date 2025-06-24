В США предложили построить для мигрантов Алькатрас с аллигаторами

CBS: Генпрокурор Флориды предложил создать для мигрантов тюрьму с аллигаторами

Генпрокурор американского штата Флорида Джеймс Утмейер предложил создать для мигрантов тюрьму с аллигаторами и питонами. Об этом сообщает CBS News.

Утмейер предложил построить изолятор временного содержания нелегальных мигрантов под названием «Аллигатор Алькатрас» на территории природного комплекса Эверглейдс. Отмечается, что в настоящее время на предложенном для строительства земельном участке располагается старая взлетно-посадочная полоса, окруженная питонами и аллигаторами.

«[Здесь] можно построить изолятор временного содержания с низкими затратами, потому что не нужно вкладывать много средств в периметр. Если они попытаются сбежать, здесь их не ждет ничего, кроме аллигаторов и питонов. Некуда бежать, негде спрятаться», — сказал он.

Ранее президент США Дональд Трамп потребовал увеличить число задержаний и депортаций нелегальных мигрантов в крупнейших городах страны.