Разведчик ВСУ Ярославский: Россия в сентябре сможет запускать до 700 БПЛА в день

Командир подразделения разведки Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) Денис Ярославский предупредил, что ВС России с сентября смогут выпускать в сторону республики до 700 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Герань» в день. Такой прогноз о новой усиленной волне атак со стороны РФ он сделал в разговоре с «РБК-Украина».

«Мы можем ожидать уже в сентябре каждые два дня на Харьков, на Киев или другие города 300-400 шахедов. С учетом всех обстоятельств большинство из них будет попадать в цели», — подчеркнул офицер украинской разведки.

Ранее сообщалось, что российский оптоволоконный FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский» уничтожил технику НАТО на сумму свыше двух миллиардов долларов с начала применения в зоне специальной военной операции в августе 2024 года. Его впервые применили в Курской области в августе 2024 года.