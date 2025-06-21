Дрон «Князь Вандал» уничтожил технику НАТО на сумму свыше 2 млрд долларов

Российский оптоволоконный FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский» уничтожил технику НАТО на сумму свыше двух миллиардов долларов с начала применения в зоне специальной военной операции в августе 2024 года. Об этом сообщает генеральный директор научно-производственного центра (НПЦ) «Ушкуйник» Алексей Чадаев, пишет ТАСС.

«С августа 2024 года цифра уничтоженной с помощью "Князя Вандала" техники НАТО [в зоне СВО] составляет уже больше двух миллиардов долларов», — сказал он.

FPV-дрон с оптоволоконной связью «Князь Вандал» впервые был использован в Курской области в августе 2024 года. Дрон не подвержен воздействию средств радиоэлектронной борьбы и позволяет выполнять различные задачи. Название дрона происходит от имени легендарного князя Вандала, одного из правителей Словенска, который обычно отождествляют с Новгородом.