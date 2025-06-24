Валентине Терешковой стало плохо на заседании Госдумы. Что с ней произошло?

Валентине Терешковой стало плохо во время заседания ГД

Первой женщине-космонавту и депутату Государственной Думы Валентине Терешковой стало плохо во время пленарного заседания нижней палаты парламента. Инцидент произошел примерно через 15 минут после начала встречи.

На то, что 88-летней Терешковой стало плохо, обратил внимание во время заседания руководитель «Единой России» Владимир Васильев. «Извиняюсь, Валентине Владимировне плохо», — сказал он.

Владимир Васильев на пленарном заседании Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В свою очередь, председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил Васильева продолжить речь, в то время как Терешковой помогли выйти из зала.

Медицинская помощь Терешковой не потребовалась

Позже глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил журналистам, что медицинская помощь Терешковой не потребовалась.

Что касается здоровья Валентины Владимировны Терешковой — не дождутся те, кто хочет, чтобы оно пошатнулось. Она наша гордость, народная любимица Андрей Картаполов глава комитета Госдумы по обороне

Картаполов подчеркнул, что Терешкову не дадут в обиду и не позволят подорвать ее здоровье. «Я сижу [на пленарном заседании] рядом с ней, вот через проход, <...> она абсолютно здорова», — сказал он.

Валентина Терешкова Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа подтвердил, что Терешкова чувствует себя хорошо.

Депутат отметил, что Терешкова приходит на работу одна из первых, а также никогда не пропускает заседания. «Желаем все вместе здоровья. Дай Бог, чтобы человек в таком возрасте был такой активный», — заявил он телеканалу «Звезда».

Валентина Терешкова Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Терешкова возглавляет комиссию по вопросам депутатской этики

Первая женщина-космонавт — депутат Госдумы от партии «Единая Россия». В нижней палате парламента она возглавляет комиссию по вопросам депутатской этики. Терешкова — Герой Советского Союза, родилась 6 марта 1937 года под Ярославлем.

16 июня 1963 года Терешкова совершила полет на корабле «Восток-6», став первой женщиной в космосе. Полет длился почти трое суток и включал 48 витков вокруг Земли.

Терешкова была депутатом Верховного Совета СССР, членом ЦК КПСС. Депутатом Госдумы стала в 2011 году.