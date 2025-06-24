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14:40, 24 июня 2025Россия

Терешковой стало плохо во время заседания Госдумы

Терешковой стало плохо во время заседания Госдумы, ей оказали медпомощь
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Валентине Терешковой стало плохо во время пленарного заседания Государственной Думы. Это следует из трансляции заседания нижней палаты парламента, которая ведется на сайте.

На то, что 88-летней Терешковой стало плохо, обратил внимание во время заседания руководитель «Единой России» Владимир Васильев. «Извиняюсь, Валентине Владимировне плохо», — сказал он, после чего продолжил выступать на трибуне Думы.

Как уточнил журналист Александр Юнашев в Telegram-канале, Терешкову вывели из зала и оказали ей медицинскую помощь. Других данных о состоянии Терешковой не приводится.

Терешкова — депутат Госдумы от партии «Единая Россия». В нижней палате парламента она возглавляет комиссию по вопросам депутатской этики.

ЖЗЛ
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