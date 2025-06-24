Ведущие шоу прервали прямое включение из-за собаки

Ведущие шоу BBC Breakfast прервали корреспондента из-за лежащей на земле собаки

Ведущие шоу «Завтрак» на телеканале «Би-би-си» (BBC Breakfast) прервали прямое включение из-за того, что рядом с работающим в кадре корреспондентом была обнаружена лежащая собака. На это обратило внимание издание The Mirror.

Отмечается, что во время шоу показали прямое включение с корреспондентом Питером Раддиком, который вел репортаж из Стоунхенджа, где проходил ежегодный фестиваль в честь дня летнего солнцестояния. Однако после того, как репортер прошел мимо собаки, которая лежала на траве под белым покрывалом, прямое включение внезапно прервалось.

Сразу после этого ведущие шоу Чарли Стейт и Нага Манчетти оправдались за случившееся. «Возникли некоторые проблемы со связью. Собака, на которую смотрел Питер, в полном порядке, она лишь немного устала. Ранее мы видели, как она дышала, а ее завернули в покрывало, чтобы она не замерзла. Вот и все», — сказал Стейт. Сразу после этого Манчетти добавила, что это объяснение требовалось на тот случай, если зрители по какой-то причине испугались.

Ранее сообщалось, что гостья британского телешоу «Завтрак» на телеканале «Би-би-си» (BBC Breakfast) по имени Донна не смогла сдержать слез во время интервью в прямом эфире. Она рассказывала о последней встрече с сестрой Олив перед тем, как та села на самолет, который впоследствии взорвался в результате теракта.