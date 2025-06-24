Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:40, 24 июня 2025Интернет и СМИ

Ведущие шоу прервали прямое включение из-за собаки

Ведущие шоу BBC Breakfast прервали корреспондента из-за лежащей на земле собаки
Юлия Герасимова (редактор)

Кадр: BBC / The Mirror

Ведущие шоу «Завтрак» на телеканале «Би-би-си» (BBC Breakfast) прервали прямое включение из-за того, что рядом с работающим в кадре корреспондентом была обнаружена лежащая собака. На это обратило внимание издание The Mirror.

Отмечается, что во время шоу показали прямое включение с корреспондентом Питером Раддиком, который вел репортаж из Стоунхенджа, где проходил ежегодный фестиваль в честь дня летнего солнцестояния. Однако после того, как репортер прошел мимо собаки, которая лежала на траве под белым покрывалом, прямое включение внезапно прервалось.

Сразу после этого ведущие шоу Чарли Стейт и Нага Манчетти оправдались за случившееся. «Возникли некоторые проблемы со связью. Собака, на которую смотрел Питер, в полном порядке, она лишь немного устала. Ранее мы видели, как она дышала, а ее завернули в покрывало, чтобы она не замерзла. Вот и все», — сказал Стейт. Сразу после этого Манчетти добавила, что это объяснение требовалось на тот случай, если зрители по какой-то причине испугались.

Ранее сообщалось, что гостья британского телешоу «Завтрак» на телеканале «Би-би-си» (BBC Breakfast) по имени Донна не смогла сдержать слез во время интервью в прямом эфире. Она рассказывала о последней встрече с сестрой Олив перед тем, как та села на самолет, который впоследствии взорвался в результате теракта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Европа заплатит по-крупному». Трамп слил скриншот переписки с генсеком НАТО. Что они обсуждали?

    Минобороны России сообщило о выпущенном по Татарстану беспилотнике ВСУ

    Лавров прилетел на переговоры в соседнюю с Ираном страну

    В российском регионе разбушевался пожар

    Кончаловский заявил о страхе перед актрисой Талызиной

    Ведущие шоу прервали прямое включение из-за собаки

    Туристы на отдыхе в Европе нашли в море разложившиеся человеческие останки

    В Сибири из рыбных отходов создали каркасы для выращивания человеческих костей

    Мировые цены на нефть упали до минимума с 11 июня

    Одному типу жилья в России предрекли подорожание

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости