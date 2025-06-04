Гостья телешоу расплакалась во время интервью в прямом эфире

The Mirror: Гостья телешоу на «Би-би-си» Донна расплакалась во время интервью

Гостья британского телешоу «Завтрак» на телеканале «Би-би-си» (BBC Breakfast) по имени Донна не смогла сдержать слез во время интервью в прямом эфире, когда рассказывала о подробностях трагедии. На это обратило внимание издание The Mirror.

На шоу Донна рассказала о последних моментах общения со своей сестрой Олив перед тем, как она села на самолет, который впоследствии взорвался в результате теракта. «Когда она помахала мне на прощание, я подумала, что совсем скоро после ее возвращения мы с ней снова увидимся», — отметила Донна.

Сказав это, женщина расплакалась, а ведущий шоу Джон Кей поддержал ее, отметив, что может представить себе, насколько страшной была трагедия, которая спустя столько лет вызывает такие сильные эмоции.

Ранее сообщалось, что 94-летняя гостья ток-шоу «Лоррейн» и ветеран Второй мировой войны Джой Трю расплакалась из-за неожиданного подарка, полученного в студии. После того как Трю получила награду от премьер-министра страны, она не смогла сдержать эмоций.

Один из крупнейших терактов Великобритании произошел 21 декабря 1988 года в шотландском городе Локерби. В воздухе взорвался пассажирский самолет Boeing 747-121, трагедия унесла жизни 270 человек.